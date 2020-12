Corsi e ricorsi storici. Di grandi campioni, gol e prodezze. Negli annali azzurri, il nome di Edinson Cavani lo ritroviamo più volte, protagonista di un triennio che di emozioni non ne è stato sprovvisto, come nel pomeriggio del 19 dicembre di dieci anni fa. Napoli-Lecce è di certo nel cuore dei tifosi, quel gol in pieno recupero che fece gridare al "miracolo" dopo una partita maledetta e con il pallone che proprio non sembrava volerne sapere di entrare in porta.

Il maltempo sul San Paolo la faceva da padrone, ma gli azzurri bagnati di Walter Mazzarri ci avevano provato in tutti i modi a superare la squadra di un ex azzurro come De Canio. Dossena, Gargano, Hamsik, Zuniga: tutti protagonisti di uno show solitario contro la porta di Rosati. Poi, i trenta secondi che fecero entrare Cavani nel cuore della città: il Lecce che sfiora il gol con Corvia, Grava che salva sulla linea e sul capovolgimento dell'azione il gol dell'uruguaiano che fece venir giù tutto lo stadio. Dieci anni da una vittoria indimenticabile.

De defensa a ataque contra Lecce. 🙅‍♂️👊 Primero salvamos nuestros arco. 🚫🥅 Luego llegó el misil de Cavani. 🚀🇺🇾#ForzaNapoliSempre 💙pic.twitter.com/Cq7sBeM8kV — Oficial SSC Napoli (@sscnapoliES) September 20, 2019

