Cavani vorrebbe tornare a Napoli: «Sarebbe felice, ma niente contatti»

«Il ritorno di Edi in maglia azzurra? Nessuno del Napoli ci ha chiamato per il momento, ma lui ama Napoli e sarebbe felice di tornare». Queste le parole di Walter Guglielmone Cavani, fratello e agente del Matador che si libererà tra poche settimane dal Manchester United a costo zero, visto il contratto in scadenza. Cavani ha giocato a Napoli per tre stagioni dal 2010 al 2013 collezionando 104 gol in maglia azzurra.

