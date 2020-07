LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Uno scenario incredibile quello che riguarda Edinson Cavani , l'ex attaccante di Palermo e Napoli in rotta ormai da mesi con ile in cerca di nuova squadra per il futuro. Nonostante il pressing dell'Atletico Madrid, fonti vicine al calciatore lo collocherebbero nella prossima stagione nuovamente in un club italiano. Oltre all'Inter, su di lui c’è anche ladi Fonseca che sognerebbe avere il bomber uruguagio in sostituzione diSecondo quanto riportato inda Sport890, Cavani e il suo entourage potrebbero incontrare lagià la prossima settimana per un primo vero contatto. Le voci di mercato, però, incuriosiscono viste le difficoltà economiche del club giallorosso denunciate negli ultimi mesi e visto anche l'alto ingaggio dell'ex calciatore del Napoli