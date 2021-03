Morto Vanacore della Cavese: anche il Napoli si unisce al dolore

Anche il Napoli si unisce al lutto della Cavese per la scomparsa di Antonio Vanacore, vice allenatore del club campano - con un passato anche sulle panchine delle giovanili azzurre - scomparso per complicanze dovute al covid. Il club azzurro ha pubblicato una nota dal proprio account ufficiale: «Il Presidente De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si uniscono al dolore della famiglia Vanacore per la scomparsa di Antonio, professionista esemplare che lascia un indelebile ricordo anche nel club azzurro».

LEGGI ANCHE Politano, Gattuso e la Champions: «Ma sogna anche la nazionale»

Il Presidente De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si uniscono al dolore della famiglia Vanacore per la scomparsa di Antonio, professionista esemplare che lascia un indelebile ricordo anche nel club azzurro. pic.twitter.com/MApVPq13u7 — Official SSC Napoli (@sscnapoli) March 16, 2021

Ultimo aggiornamento: 20:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA