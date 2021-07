Napoli-Celta Vigo, siparietto social: «Vi piace la nostra maglia azzurra?»

Un modo molto particolare per presentare la nuova divisa 2021/22. Il Celta Vigo, club spagnolo di Liga, ha da poco mostrato ai suoi tifosi la nuova maglia azzurra (colore che da sempre accompagna il club) e ha deciso di svelarla anche agli altri club europei che l'azzurro lo conoscono bene. Così, direttamente da Twitter, gli spagnoli hanno mostrato i cartelloni pubblicitari ironici piazzati a Roma (per la Lazio), Manchester (per il City) e anche Napoli: «Oggi a Napoli c’era solo una cosa migliore dalla pizza: la nostra maglietta celeste. Bella, vero?» si legge.

Oggi a 𝐍𝐀𝐏𝐎𝐋𝐈 solo c’era una cosa migliore dalla pizza 🍕



🤌 La nostra maglietta celeste. Bella! Vero @sscnapoli?#EnvidiaCeleste #RCCelta pic.twitter.com/myIz2Zzeod — RC Celta (@RCCelta) July 14, 2021