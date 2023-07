Calciomercato Napoli, ultime notizie oggi: Chalobah idea last minute

Spunta anche il nome di Trevoh Chalobah tra le opzioni di mercato che possono interessare al Napoli di Rudi Garcia. A riportarlo è la rivista inglese The Athletic: il difensore del Chelsea, infatti, è sul mercato per i Blues, che aspettano solo l'offerta giusta per cederlo. Sia Napoli che Inter possono pensare a lui come colpo last minute per la difesa in un mercato che non offre tante alternative nel ruolo.

Nato in Sierra Leone e naturalizzato inglese, il 24enne Trevoh Chalobah è fratello minore di Nathaniel, che ha indossato la maglia del Napoli per un anno nella stagione 2015/16, in prestito anche lui dal Chelsea. Nell'ultima stagione ha disputato 34 partite tra la Premier League e le coppe, con un valore che si aggira intorno ai 20 milioni di euro.