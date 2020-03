LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Laè ferma? Ma le sanzioni disciplinari arrivano lo stesso. Ne sa qualcosa il, visto quanto riportato anche da Calcio&finanza: gli azzurri, infatti, hanno ricevuto 12 mila euro di multa per l’utilizzo dei puntatori laser e 15 mila euro per la responsabilità nel ritardo nel calcio di inizio. Per lo stesso motivo, 15mila euro di multa sono stati comminati anche al