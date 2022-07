Champions su Amazon Prime video, Lavezzi nel nuovo team opinionisti

Altri tre ex campioni nella squadra di commento di Amazon Prime Video per la Champions League: si tratta di Nesta, Lavezzi e Oddo. In occasione della presentazione della nuova stagione della piattaforma streaming di Amazon, tra le varie novità annunciate, c'è anche quella relativa all'ingresso nel gruppo degli esperti per il commento delle gare di Champions League.

Marco Foroni, head of Sport, Prime Video Italia, ha annunciato che l'ex calciatore argentino Ezequiel Iván Lavezzi, il secondo più amato dai tifosi del Napoli dopo Maradona e finalista della Coppa del Mondo 2014; il due volte vincitore della Champions League e campione della Coppa del Mondo 2006 Alessandro Nesta e l'ex compagno di squadra Massimo Oddo, anche lui vincitore di una Champions League e campione del mondo, si uniranno alla squadra di giornalisti ed esperti Prime Video per la stagione 2022-23 della UEFA Champions League.

Confermata la squadra di Prime Video con i presentatori Giulia Mizzoni e Marco Cattaneo, i bordocampisti Alessia Tarquinio, Alessandro Alciato e Fernando Siani; i telecronisti Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini; e i commentatori Clarence Seedorf, Claudio Marchisio, Gianfranco Zola, Júlio César, Luca Toni, Diego Milito, Patrice Evra e Gianpaolo Calvarese.

Foroni, ha spiegato cosa proporrà in streaming il colosso «Per Amazon lo sport è un qualcosa di sempre più centrale. Saranno diciassette le partite tutte in esclusiva, a partire dalla Supercoppa, poi due playoff, sei gare della fase a gironi e otto della fase ad eliminazione diretta dagli ottavi alle semifinali. Proporremo la miglior partita di Champions League del mercoledì con una squadra italiana in campo. Già il 10 agosto partiremo con Real Madrid-Eintracht, sfida valida per la Supercoppa UEFA».