Champions, ecco l’urna: tutte le squadre che il Napoli può incontrare agli Ottavi

Il Napoli è già alla tv da diverse ore, dopo la sconfitta indolore di Liverpool la squadra di Luciano Spalletti ha potuto assistere dal divano agli ultimi verdetti dei gironi di Champions League. Dopo i risultati usciti fuori dal martedì, anche il mercoledì europeo non ha negato sorprese in vista del prossimo sorteggio a Nyon che si terrà lunedì 7 novembre, data in cui il club azzurro scoprirà le avversarie da poter incrociare agli Ottavi di finale del torneo.

Impossibile l’incrocio con ben tre squadre: le italiane Milan e Inter, seconde nei rispettivi gironi, così come il Liverpool che il Napoli ha già trovato nel proprio girone. Tra le squadre da evitare per Osimhen e compagni sicuramente il Borussia Dortmund che, pur privo di Haaland, resta un avversario scomodissimo sulla strada. La squadra più pericolosa è chiaramente il Paris Saint Germain: i francesi, che hanno eliminato la Juventus, vivono un ottimo momento di forma ma sono stati superati dal Benfica nel girone per la differenza reti. Mine vaganti sono invece Eintracht e Lipsia.

PRIME

Napoli

Bayern

Tottenham

Porto

Chelsea

Manchester City

Benfica

Real Madrid

SECONDE

Liverpool*

Inter*

Milan*

Brugge

Eintracht

Borussia

Lipsia

Paris Saint Germain

*non sorteggiabili per il Napoli