Champions, il silenzio di Glasgow: città a lutto e allo stadio niente inno

Inviato a Glasgow

La musica della Champions League non suonerà domani sera a Ibrox Park. Né l’inno della Uefa né altre canzoni nel pre-partita. I Rangers lo hanno comunicato all’Uefa che ha preso atto della decisione del club scozzese. Poi ci sarà anche la fascia nera al braccio. La liturgia del lutto. Doveva essere una festa il ritorno in Champions dopo 12 anni dall’ultima volta con il Manchester United. Non lo è, non può esserlo. Con la regina Elisabetta II che è qui a pochi chilometri, nella cattedrale di St Giles. E il nuovo re che fino a questa mattina resterà a Edimburgo, prima di spostarsi nel Galles. Non c’è traccia di tifosi napoletani nel centro di Glasgow: dei 600 che avevano comprato il biglietto, in tanti hanno comunicato di aver rinunciato al viaggio: recuperano i soldi del biglietto e in molti anche le notti negli hotel. Per il volo, ogni compagnia si muove secondo le proprie regole. Chi è qui è il professore Bruno Siciliano: doveva tenere una lezione a Edimburgo ma anche le attività delle università sono sospese fino a quando il feretro della sovrana resta in Scozia. «Oggi sarò a Glasgow ma so che sarà difficile per via del divieto entrare allo stadio. Mi spiace. È un evento davvero unico quello che sta vivendo il Regno Unito», dice lo scienziato.



La bandiera della Gran Bretagna, l’Union Jack, sventola a mezz’asta sul palazzo del Municipio, in George Square, la piazza dedicata a re Giorgio III. I “glaswegian”, gli abitanti di qui hanno ammassati centinaia di mazzi di fiore ordinatamente e c’è uno strano silenzio tra i pub (comunque aperti) dietro St. Andrew e le vetrine dello shopping. «Napoli at Ibrox! Get your tickets now», stillano sui social dei fans dei Rangers. Saranno 50mila spettatori a Ibrox Park, ma i tifosi di casa sono piuttosto infuriati: con la Uefa per il divieto di partire per Napoli il 26 ottobre. Il club ha promesso che proverà a far cambiare idea ai dirigenti di Nyon: già in 2500 hanno provveduto ad assicurarsi i voli per Napoli per quei giorni del match di ritorno. Ai tifosi napoletani è stato impedito di arrivare qui per motivi - evidenti - di ordine pubblico. Davvero non c’è traccia di agenti per le vie del centro di Glasgow, neppure a Buchanan Street dove nel 2019 quando vennero i tifosi della Lazio si fecero notare per il saluto romano. Tutta la polizia è lì a Edimburgo. Sui siti dei giornali di Glasgow, la polizia invita a non mettersi in viaggio per Edimburgo se non per motivi di forza maggiore. C’è una marea di persone e si temono attentati. Il feretro di Elisabetta II è nella capitale della Scozia da ieri mattina. Vi resterà fino alle prime ore del pomeriggio quando, mestamente, la Scozia tornerà alla sua normalità. Le tv sono collegate in diretta con la cattedrale di St Giles dove c’è il nuovo re.





Glasgow vive di calcio, come testimonia l’ardente rivalità fra i tifosi cattolici dei Celtic e quelli protestanti dei Rangers, le due squadre cittadine. Eppure la Champions sembra ancora sullo sfondo. Anche se la polemica è per i prezzi alti: 71 sterline per assistere alla partita, ovvero circa 80 euro. Tutto il mondo è paese. Le immagini delle tv scorrono senza audio nei pub: l’imponente servizio d’ordine sulla Royal Mile di Edimburgo fa comprendere come sarebbe stato davvero complicato poter gestire l’ordine pubblico a Glasgow oggi. Il feretro lascerà, infatti, nel primo pomeriggio la capitale politica per essere spostato a Londra. Se Edimburgo è la capitale politica della regione, e Aberdeen con i suoi giacimenti di petrolio la capitale economica, Glasgow ne costituisce da sempre la capitale morale. È la più grande città scozzese, con 600 mila abitanti che salgono a 1 milione e 200 mila compresi i sobborghi: un quarto della popolazione scozzese. Nei locali sulle rive del fiume Clyde nessuno è collegato con le tv che parlano di calcio: preferiscono la diretta senza sosta delle cerimonia commemorativa. I Light Blues e Gio van Bronckhorst sono reduce da due 4-0 consecutivi (e uno con il Celtic). Sono risorti dopo una retrocessione a tavolino in terza divisione nel 2012: precipitati in un girone infernale dopo anni di amministrazione irresponsabile e suicida, tenuta nascosta sino all’ultimo. Liquidati per insolvenza tributaria e bancarotta. Ora il ritorno in Champions. Sia pure un ritorno pieno di tristezza.