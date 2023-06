Champions, Guardiola vince e fa i complimenti al Napoli: «Li seguo, giocano benissimo»

Pep Guardiola torna a vincere la Champions League, la prima lontano da Barcellona e la prima alla guida del Manchester City. Ma nel momento delle celebrazioni, l'allenatore catalano fa i complimenti al calcio italiano e al Napoli di Luciano Spalletti per l'ultima stagione disputata.

«Ogni paese ha la sua particolarità, ma io ho visto spesso il Napoli, oltre l’Inter: sono bravi, non lanciano più la palla in avanti, vanno sul corto e giocano benissimo» ha detto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria di Istanbul sui nerazzurri in finale. «Non è facile battere le italiane. Io vedo delle cose nell’Inter, nel Napoli o nel Milan, che sono da top club. È difficilissimo fermarli. Quando sei la seconda squadra più forte d’Europa, non è poco. Un po’ ti girano a perdere così? Può essere, ma il calcio italiano ha fatto grandi cose e lo si è notato anche nelle prestazioni dell’Inter».