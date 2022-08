Spalletti e il sorteggio Champions: «Vogliamo essere all'altezza»

L'Ajax, il Liverpool e i Rangers Glasgow. È questo il girone che il destino dell'urna ha riservato al Napoli per la Champions League al via il 6 settembre. Sfide impegnative per la squadra azzurra che torna a sfidare gli inglesi di Juergen Klopp dopo la sua ultima partecipazione alla Champions: nel 2020 i partenopei si qualificarono agli ottavi insieme al Liverpool, arrivando secondi nel girone ma poi arrendendosi al Barcellona nel doppio confronto degli ottavi.

«Ci sono toccate tre squadre tostissime, ma lasciatemi pensare che anche loro non sono poi così contenti di aver beccato il Napoli», il commento dell'allenatore degli azzurri Luciano Spalletti affidato al sito internet del club.

«È venuto fuori un girone molto duro, come del resto lo sono quasi tutti. Dare le percentuali di possibilità del passaggio del turno è un gioco complicato. La cosa più importante è farci trovare all'altezza della competizione per club più prestigiosa del pianeta. Che poi essere all'altezza significa allo stesso tempo aumentare le possibilità di andare avanti», chiosa Spalletti.