Champions League, Inter e Milan decisivi sulla strada del Napoli

Due punti persi o un punto guadagnato? Questo il grande dilemma che caratterizza il day after Napoli-Inter. Il pareggio del Maradona, infatti, non può essere analizzato da solo, ma rigorosamente a braccetto con la vittoria dell'Atalanta nello scontro diretto per la Champions contro la Juventus. Con il successo della squadra di Gasperini, i bianconeri sono stati sorpassati al terzo posto e adesso sono finiti nel mirini del Napoli. Due punti di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati