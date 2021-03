Champions League, è corsa a sei e per la prima volta c'è la Juve

In 10 punti c'è mezzo campionato. Ovvero, in 10 punti ci sono 6 squadre che si contendono 3 posti per la Champions League 2021-21. La vittoria del Napoli a San Siro contro il Milan ha definitivamente riaperto i giochi non solo per il quarto posto, ma amche per secondo e terzo. Sì, perché sembra oramai che salvo clamorosi ribaltoni, l'Inter sia destinata ad aggiudicarsi lo scudetto, ma alle sue spalle la lotta sarà serratissima: senza esclusione di colpi.

La Juventus si ritrova per la prima volta dopo 9 anni invischiata in una lotta che solitamente non le apparteneva, ovvero quella per un piazzamento d'onore diverso dal primo posto. I bianconeri, infatti, attualmente sono terzi, con un punto di ritardo sul Milan e tre di vantaggio sull'Atalanta. La squadra di Pirlo (così come Napoli e Lazio) ha dalla sua anche una gara in meno, ovvero quella che sarà recuperata il prossimo 7 aprile allo Stadium contro gli azzurri. Niente più comfort zone per la Juventus, che non essendo abituata a lottare solo per il titolo, dovrà essere abile nel guardarsi alle spalle puntare sempre più in alto per evitare di farsi sfuggire un posto Champions per l'anno prossimo. Perché ad oggi il piazzamento tra le prime quattro sembrerebbe scontato, ma vista la classifica così corta e serrata, basta un minimo passo falso per ritrovarsi in un attimo in Europa League. Dall'altra parte, però, un successo nel recupero contro il Napoli le darebbe la possibilità di sorpassare il Milan e mettersi direttamente in scia di un'Inter oramai lanciata verso lo scudetto. A proposito di Milan, la squadra di Pioli ha drasticamente abbassato i giri del motore e quella monoposto da formula 1 di inizio stagione è diventata un'utilitaria capace di perdere colpi anche quando meno te lo aspetti. La sconfitta interna con il Napoli complica i piani di Pioli che intanto spera anche di poter passare il turno di Europa League contro lo United (1-1 all'andata una settimana fa in Inghilterra). Da qui alla fine della stagione, i rossoneri dovranno affrontare Lazio, Juventus e Atalanta, tutte in trasferta. Gare da dentro o fuori che non possono ammettere ulteriori passi falsi.

L'Atalanta - che oggi a Madrid scoprirà se il suo cammino in Champions proseguirà o meno dopo lo 0-1 dell'andata col Real - è attualmente la quarta forza del campionato. Ha 2 punti più di Napoli e Roma, ma una partita in più degli azzurri. Da qui alla fine del campionato Gasperini dovrà andare a giocare sul campo di Roma e Milan, ma solo dopo aver ricevuto a Bergamo la Juventus. A pari punti, poi Napoli (come detto con una gara in meno) e Roma. Sulla carta il calendario degli azzurri è leggermente migliore visto che domenica saranno impegnati sul campo dei giallorossi e poi riceveranno al Maradona Lazio e Inter tra le big che mancano all'appello. Fonseca, invece, ha sulla propria strada il Napoli e l'Atalanta all'Olimpico, prima di dover fare visita all'Inter a Milano e giocarsi un derby verosimilmente spareggio europeo con la Lazio. Come se non bastasse, poi, la Roma ha anche gli impegni di Europa League. Forte del 3-0 della gara di andata contro lo Shakhtar, infatti, i giallorossi sono già proiettati verso i quarti di finale e quella di giovedì sera in Ucraina potrebbe essere solo una mera formalità prima del sorteggio. Dai quarti in poi, però, le partite si faranno decisamente più difficili e a ridosso di scontri diretti importanti in campionato potrebbero rivelarsi fastidiosi impegni con ripercussioni sulla testa e sulle gambe dei giocatori. Ecco perché la partita di domenica sera contro il Napoli può diventare già decisiva. Non perdere contatto dal quarto porto e non essere scavalcati dagli azzurri vorrebbe dire tanto per la Roma, che solo in questo modo può realmente sperare di restare agganciata al treno Champions per la prossima stagione.

Al momento più staccata (ma con la gara col Torino da recuperare) c'è la Lazio. I biancocelesti sono già con un piede e mezzo fuori dalla Champions visto che all'andata degli ottavi contro i campioni in carica del Bayern hanno perso 1-4, e mentalmente sono focalizzati sul campionato. La classifica dice 46 punti, ma con una gara in meno e una spinta in più data dal calendario. Simone Inzaghi farà visita al Napoli e riceverà all'Olimpico il Milan, ma come per Fonseca, si giocherà il tutto per tutto nel derby di fine stagione con la Roma. Solo in quel momento le sorti delle prime 6 del campionato potranno essere delineate e in questo momento risulterebbe un vero e proprio azzardo fare previsioni. Tutto è ancora apertissimo. Merito del Napoli e della sua impresa di domenica sul campo del Milan.

