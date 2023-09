Champions League, le date delle partite: Napoli-Real Madrid martedì 3 ottobre

Ecco il calendario più atteso: la data da cerchiare in rosso è martedì 3 ottobre, quando Napoli e Real Madrid scenderanno in campo allo stadio Maradona nella seconda giornata del girone C di Champions League. Prima, mercoledì 20 settembre, gli azzurri di Garcia debutteranno a Braga in casa dello Sporting.

Dunque, esordio in trasferta in Portogallo, poi il big match col Real di Ancelotti e infine il doppio turno con l'Union Berlino, martedì 24 ottobre in Germania e mercoledì 8 novembre allo stadio Maradona alle 18.45. Ancora, la quinta giornata vedrò Osimhen & Co. di scena allo stadio Bernabeu mercoledì 29 novembre e gran chiusura a Napoli con lo Sporting Braga martedì 12 dicembre.