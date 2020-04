© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ripartire o no? Il presidente del Coni, Giovanni Malagò prova a mettere spalle al muro la Lega e la Figc: «Questo è il momento di prendere una decisione», incalza il numero uno dello sport italiano sapendo bene che il calcio prenderà ancora tempo prima di sciogliere la sua riserva. «Tutti devono perdere qualcosa, l'ideale sarebbe trovare insieme il modo che non ci siano vinti né vincitori e che il calcio possa ripartire il prima possibile e a prescindere da questa stagione». Il Paese è diviso, troppi Guelfi e Ghibellini. È lo sport nazionale: da una parte i club che vogliono tornare a giocare e dall'altra chi non vuole saperne. La Federcalcio non vuole sospendere la stagione. E ieri, in questa direzione, è arrivata anche il nuovo piano dell'Uefa e dell'Eca:, a Istanbul. Con Barcellona-Napoli da giocare pochi giorni prima per stabilire la qualificata. Tutte le squadre resterebbero concentrate in quest'unica sede, e così pure gli operatori al seguito con controlli sanitari e relative misure di sicurezza. Tutto ciò perché l'Uefa vuole assolutamente portare a termine le sue competizioni questa estate per non perdere i soldi dei diritti televisivi e quelli delle sponsorizzazioni. Il 21 aprile potrebbe essere la data in cui la Uefa, dopo aver incontrato i segretari generali delle federazioni nazionali, deciderà.Gravina punta a tornare in campo, e su questa linea ha l'appoggio di Dal Pino e De Siervo. Al momento l'opzione sul tavolo vede la data del 30 maggio con allenamenti sanificati dal 4 maggio nei centri tecnici dei club. «Io sono solo felice che le squadre di calcio siano messe in condizione di potersi riallenare - ha spiegato a Radio Kiss Kiss - Perché significherebbe che al tempo stesso potranno tornare. Ma una cosa è allenarsi, un'altra è fare una partita. Sull'allenamento non ci sono dubbi, salvo che le cose fino al 4 maggio procedano bene. Bisogna poi capire come si organizza la partita, che non è nel luogo dove ci si allena». Ma continua a mostrare le sue perplessità Malagò: «Se si parla del calcio in generale, fino ai dilettanti, ci sarebbe un movimento spaventoso di gare. Tutti hanno legittime aspirazioni di completare il campionato, ma non credo che le stesse cose che possono fare le squadre di Serie A, anche Serie B e Serie C riuscirebbero a garantirle. Oggi ci sarà un importante incontro con il Comitato medico-scientifico della Federcalcio, magari potrebbero dire che va avanti solo chi può, e gli altri faranno le loro valutazioni». Evidente, infatti, che le prescrizioni mediche necessarie per tornare in campo, oltre alle restrizioni per gli allenamenti, costringeranno la Lega Pro e quella dilettanti ad alzare bandiera bianca. Giovanni Rezza direttore del dipartimento di malattie infettive dell'Istituto superiore ieri ha corretto decisamente il tiro. «Oggi c'è lockdown totale, come si può pensare alla riapertura del campionato ora? Ma se in qualche modo si pensa di riaprire, allora verrà valutato e si applicheranno protocolli di sicurezza sanitaria. Molto dipenderà anche da ciò che verrà deciso a livello europeo, penso alle Coppe europee. Non le decido io certe cose, ma qualora il Governo decidesse di riaprire anche alcune attività ricreative, come quelle sportive, allora l'importante è che si facciano con la massima sicurezza. La decisione spetta alla politica, grazie alla consulenza del comitato scientifico». Tradotto, sarà il premier Conte a stabilire se il calcio potrà tornare a rotolare questa estate. Oggi la Figc riunisce il suo comitato tecnico scientifico: previste le linee guida per gli allenamenti con la Fmsi, laFederazione medici sportivi, che ha già stilato il suo decalogo. Ma la scelta se tornare in campo comunque non tocca a loro. La sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa avverte: «Credo si possa rinunciare ancora per un altro mese a rivedere le partite e comunque gli stadi pieni li vedremo quando avremo il vaccino». Più categorico il vice ministro Pierpaolo Sileri: «Inverosimile la ripresa del campionato».