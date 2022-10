Champions, il Napoli è primo se... ecco tutte le combinazioni possibili

Sull’esito del passaggio del turno non c’erano dubbi: Napoli e Liverpool si erano già prese la scena del Gruppo A. Ma adesso c’è da capire chi andrà a giocarsi gli ottavi da testa di serie del girone, visto che la matematica lascia ancora aperta la porta alla squadra di Jurgen Klopp. Ma quali sono i parametri determinati dall’Uefa per decidere le posizioni in caso di arrivo a pari punti?

Sì, perché la squadra di Luciano Spalletti può vincere o pareggiare per assicurarsi in automatico il vantaggio visti i 15 punti in classifica - contro i 12 del Liverpool al momento - Il Liverpool, per alimentare speranze di primo posto, deve battere gli azzurri con più di 3 gol di scarto. In caso di 3-0 dei Reds, visto l’equilibrio dei gol tra andata e ritorno (al Maradona era finita 4-1 per gli azzurri) si valuterà la differenza reti totale del girone: gli azzurri conservano un +16 mentre gli inglesi sono a +9 ora. Se anche quel dato dovesse essere in parità, allora si guarderà il numero di gol segnati nel gruppo dalle due squadre.

Il Napoli passa primo se:

- vince a Liverpool;

- pareggia a Liverpool;

- perde con meno di 3 gol di scarto.