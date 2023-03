«Champions League, ecco quante probabilità di vittoria ha il Napoli»

«Noi continuiamo a sognare, possiamo avere buone possibilità» aveva detto Victor Osimhen appena dopo il match vinto contro l'Eintracht Francoforte al Maradona che per il Napoli significa quarti di Champions League per la prima volta nella storia. Ma la squadra di Luciano Spalletti - lanciata verso il suo terzo scudetto di sempre - può davvero arrivare in fondo anche alla competizione europea più importante e sognare un doblete che sembrava impossibile anche da immaginare solo alcuni mesi fa?

A rispondere ci ha pensato uno studio della piattaforma specializzata Fivethirtyeight - dell'americana Abc News -, che ha fornito le percentuali di vittoria della Champions per ogni club ancora rimasto in corsa in base a diversi fattori: la qualità e il valore della rosa, l'esperienza europea, il rendimento stagionale. Come pronosticabile, al primo posto il City di Guardiola con il 33%, seguito da Real Madrid (23%) e Bayern Monaco (14%). Ma subito dopo i top club c'è proprio il Napoli di Kvaratskhelia con l'11%. Più staccate Benfica (7%) e Chelsea (6%), fanalino di coda le due italiane Inter e Milan.