Champions League, ecco perché il Napoli può sperare negli ottavi

Liverpool, ancora tu. Per la terza volta in Champions (quarta se si aggiunge anche l'Europa League), il Napoli affronterà in Europa i Reds. Sono loro la squadra più pericolosa del gruppo A, dove gli azzurri hanno raggiunto l'Ajax (prima fascia) e i Rangers (quarta fascia). Il sorteggio dell'urna di Istanbul (il prossimo 10 giugno sarà sede della finalissima) questa volta sorride al Napoli. Insomma, dopo due anni di astinenza dalla Champions League poteva andare peggio, tanto più che gli azzurri partivano dalla scomoda terza fascia. Se si guarda la fine che ha fatto l'Inter con Barcellona e Bayern o quella della Juventus che dovrà vedersela con il Psg. Ma prima di tutto bisogna guardare a casa propria e quindi il Napoli dovrà badare alle solite sterzate imprevedibili di Salah che già una volta sono costate care agli azzurri. Una cosa è certa: lo spauracchio del gruppo di ferro a cui il Napoli era abituato, è stato evitato.

Ajax e Liverpool rappresentano la tradizione di questa coppa: di trofei ne mettono insieme 10 (4 gli olandesi, 6 gli inglesi) e negli ultimi anni sono i Reds ad aver fatto la storia della Champions. Sono vicecampioni in carica essendo finiti ko nell'ultima finale a Parigi contro il Real di Ancelotti, e ora stanno vivendo un non facilissimo momento in Premier League (2 punti nelle prime tre gare di campionato). Ma guai a sottovalutare Klopp e i suoi ragazzi terribili anche perché l'atmosfera della Champions può risvegliare chiunque. Salah è un jolly sempre pronto per essere calato sul tavolo, mentre l'atmosfera di Anfield può sempre fare la differenza nelle partite che contano. Al contrario, l'Ajax sta volando: ha già vinto le prime tre di campionato e sta vivendo un momento di forma eccezionale. Anfield, Amsterdam Arena e Ibrox Stadium: le tre trasferte del Napoli saranno all'insegna del pubblico bollente. «Sorteggio affascinante! Ancora il Liverpool, per non parlare di Ajax e Rangers», il commento di Aurelio De Laurentiis. Doveroso credere al passaggio del turno, perché al netto del Liverpool che sembra essere nettamente superiore alle altre contendenti, Ajax e Rangers sono avversarie assolutamente alla portata del Napoli.

«È venuto fuori un girone molto duro, come del resto lo sono quasi tutti. Dare le percentuali di possibilità del passaggio del turno è un gioco complicato», ha prontamente commentato dopo il sorteggio Luciano Spalletti. «La cosa più importante è farci trovare all'altezza della competizione per Club più prestigiosa del pianeta. Che poi essere all'altezza significa allo stesso tempo aumentare le possibilità di andare avanti». Intanto il Napoli ha messo subito in vendita sul suo sito le maglie che indosseranno i calciatori in occasione delle 6 gare del girone di Champions League.

Sorridono a metà le altre italiane impegnate in Champions. Peggio di tutti è andata all'Inter che da terza fascia come il Napoli è finita in un gruppo di ferro con Bayern Monaco e Barcellona. Più agile la situazione per il Milan (prima fascia) che si troverà a sfidare il Chelsea di Koulibaly, il Salisburgo dei ricchi signori della Red Bull e la Dinamo Zagabria. Alla Juventus, invece, toccano gli sceicchi del Psg, ovvero l'attacco supero formato da Messi, Neymar e Mbappé. A completare il gruppo dei bianconeri i portoghesi del Benfica e gli israeliani del Maccabi Haifa. I calendari delle gare saranno ufficiali sabato.