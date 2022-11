Champions League, oggi il sorteggio degli ottavi di finale: incubo Psg per il Napoli

Paris St. Germain da evitare come la peste. Il Borussia Dortmund per via della sua tradizione e della sua storia. Ma si sa che per il Napoli più che un sorteggio, quello di Champions quasi sempre somiglia a un sortilegio. Con in sottofondo la musica inquietante del film Halloween. Sarà così anche oggi a Nyon alle ore 12? Basta aspettare ancora un po' per capire la sorte chi assegnerà come avversario degli ottavi di finale alla squadra azzurra, che è testa di serie e che quindi giocherà il ritorno in casa, al Maradona. Logico che l'obiettivo, con tutte le cautele del caso, sia sicuramente il Bruges (attualmente quarto nel campionato belga). Ma che pure c'è da sorridere (senza fare grandi salti di gioia, per carità) anche se dall'urna uscissero i nomi dell'Eintracht Fraconforte (quinta in Bundesliga) o del Lipsia (sesto in Germania). Queste sono le cinque squadre che possono incrociare il Napoli agli ottavi, perché il regolamento esclude incroci con le altre italiane (anche Milan e Inter sono arrivare seconde) e con il Liverpool che era nello stesso girone.

Si giocherà con andata spalmata tra il 14/15/21/22 febbraio e il ritorno tra 7/8/14/15 marzo. Poi, subito dopo, ci sarà un altro sorteggio, questa volta non solo per i quarti ma anche per la semifinale. Per gli azzurri è la quarta qualificazione al termine della prima fase su sette partecipazioni alla Champions League. E i quarti sono stati sempre solo sfiorati. D'altronde, tutte le volte, non è andata bene: nel 2012 arrivò il Chelsea (che poi vinse la Champions) battuto 3-1 in casa con rimonta a Stamford Bridge; nel 2017 il Real Madrid (che poi alzò la coppa delle grandi orecchie) e nel 2020 il Barcellona. Ecco perché un po' tutti temono l'unica rivale che in ogni modo si vorrebbe evitare, ovvero il Psg di Messi, Neymar, Mbappé e compagnia cantando. In ogni caso, ci sono dei precedenti con ognuna delle potenziali euro-rivali: con l'Eintracht la sfida nella Coppa Uefa 94/95 (azzurri eliminati); con il Lipsia in Europa League (3-1 al San Paolo e inutile vittoria per 2-0 in Germania nel 2018); con il Bruges nella fase a gironi di Europa League 15/16 (due vittorie); con il Psg nel girone di Champions 17/18 (due pareggi con Ancelotti in panchina) e nella Coppa Uefa 92/93 (0-0 a Parigi, 2-0 per i transalpini a Napoli); con il Borussia Dortmund nella Champions 13/14 (vittoria in Italia e sconfitta in Renania), quella dei 12 punti che, però, non valsero la qualificazione agli ottavi con Benitez allenatore.

È la prima volta che l'Italia porta avanti ben sette squadre in tutte e tre le competizioni. Il Napoli, lo ricordiamo, è in prima fascia (le era già successo quando pescò il Real Madrid agli ottavi). Con gli azzurri anche Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco, Chelsea, Tottenham, Porto e Benfica. In seconda Inter, Milan, Paris Saint-Germain, Liverpool, Borussia Dortmund, Club Brugge, Eintracht Francoforte, Lipsia. Inter e Milan, ovviamente, sognano l'accoppiata portoghese che a occhio e croce, è il meglio del peggio. E siccome il destino è un dispettoso e fa le pernacchie, il club di De Laurentiis teme il Psg a cui questa estate ha ceduto Fabian e con cui ha trattato fino all'ultimo istante il prestito di Navas. A dire il vero, ma a bassa voce, nelle ultime sette edizioni di Champions, i parigini si sono fermati ben cinque volte proprio agli ottavi di finale e solo due volte si sono arrampicati in semifinale e in finale (quella persa 1-0 con il Bayern Monaco nell'agosto 2020). Sono arrivati secondi a loro insaputa dopo la vittoria con la Juventus per via della goleada del Benfica in casa del Maccabi. Capita. L'altro spauracchio è il Borussia Dortmund, quarto in Bundesliga, che ha rivoluzionato la squadra dopo la partenza della sua stella Erling Haaland ma che in casa è squadra capace di qualsiasi cosa: è arrivata seconda in un girone con Manchester City, Siviglia e Copenaghen. In ogni caso, questa Champions è davvero una gallina dalle uova d'oro, capace di aver dato al Napoli già incassi di circa 58 milioni di euro, in attesa dei premi legati al nuovo market pool (la Juventus eliminata favorisce una fetta maggiore da dividere tra le tre italiane rimaste in corsa). Il passaggio ai quarti di finale mette in palio 10,5 milioni di euro. Non proprio spiccioli. Secondo un algoritmo il Napoli ha una percentuale del 22% di trovare Borussia ed Eintracht, del 21% il Lipsia e del 17% Psg e Bruges. Insomma, se vi va di scommettere, fatelo pure.