Rinviata la partita Rangers Glasgow-Napoli, secondo turno del Gruppo A di Champions League. Era in programma martedì 13 settembre alle ore 21 a Ibrox ma in segno di lutto per la scomparsa della Regina Elisabetta II - la cui salma proprio quel giorno sarà trasferita da Edimburgo a Londra - è stata spostata a mercoledì 14 settembre.

Arrivata la comunicazione ufficiale della Uefa.