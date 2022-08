Champions League, oggi i sorteggi: il Napoli rischia Bayern, Psg e City

Mbappé, Haaland, Manè. Non sono le uniche e forse nemmeno le più brillanti, ma nel firmamento della Champions League sono sicuramente tra le stelle più attese. Rispettivamente vestono le maglie di Psg, Manchester Citye e Bayern Monaco: le tre grandi favorite per la vittoria della coppa dalle grandi orecchie. Difficile immaginare che chiunque sia intenzionato ad arrivare in fondo non sappia di dover passare almeno da uno di loro. La Champions League 2022-23 potrebbe essere l'ultimo ballo del Psg del tridente Messi-Neymar-Mbappé; potrebbe essere anche la prima edizione orfana di Cristiano Ronaldo (lo United non si è qualificato, ma le vie del mercato sono infinite); potrebbe essere quella della consacrazione di Haaland: il vero nove arrivato alla corte di Guardiola.

Dopo due anni di astinenza forzata, il Napoli ritorna in Champions e lo fa dalla porta principale. Senza il sempre scomodo passaggio dai preliminari. Quelli oramai sono solo un brutto e lontano ricordo. Oggi, quindi, ci saranno anche gli azzurri in trepidante attesa a partire dalle 18, quando a Istanbul (sede della finale in programma il 10 giugno 2023) si scoprirà la composizione degli 8 gironi. Il regolamento è sempre lo stesso: quattro fasce formate in base ai punteggi Uefa delle ultime stagioni, non si potranno incontrare le squadre provenienti dallo stesso campionato. All'appello mancano le squadre russe, esclude dalle competizioni Uefa e Fifa come sanzione per l'invasione dell'Ucraina. Il Napoli non parte certamente avvantaggiato perché la terza è la fascia più scomoda. Nella prima urna ci sono le 7 vincitrici dei principali campionati europei e la vincitrice dell'Europa League. Ecco l'Eintracth Francoforte è probabilmente la piccola isola felice della prima fascia, quella che un po' tutte si augurano di pescare per evitare un girone di ferro. Alla portata anche Porto e Ajax (campioni di Portogallo e Olanda). Il resto: peggio che andar di notte. Il Real Madrid campione uscente, il Bayern Monaco, il Psg e il Manchester City sono corazzate pronte a strapazzare chiunque passi sulla loro strada verso la finale.

Le vere insidie, però, sono nella seconda fascia dove per le italiane c'è la Juventus. Chelsea, Barcellona, Liverpool e Atletico Madrid potrebbero serenamente fare compagnia alle regine della prima fascia, ma anche Lipsia, Tottenham e Siviglia sono mine vaganti capaci di dare molti problemi. L'ipotesi peggiore per il Napoli potrebbe essere quella di un girone con due big: Bayern-Liverpool, oppure Psg-Chelsea o ancora Manchester City-Barcellona. Più o meno indifferente, poi, la squadra della quarta fascia dove solo il Marsiglia sembra poter essere leggermente più insidiosa delle altre che invece sono tutte alla portata degli azzurri.