Champions League, Spalletti non è una novità: ecco quante volte ha già giocato i quarti

Quindici anni dopo l'ultima volta, Luciano Spalletti torna a giocare i quarti di Champions League. L'allenatore azzurro ha battuto l'Eintracht Francoforte agli ottavi del torneo con il suo Napoli riscrivendo anche parte della storia del club: mai, infatti, gli azzurri erano riusciti a superare il primo turno a eliminazione portandosi così avanti nella prima coppa europea per club.

Ma per l'allenatore toscano, invece, non sarà una novità: Spalletti ha superato per ben due volte il turno approdando ai quarti, l'ultima volta proprio nella stagione 2007/08 alla guida della Roma: i giallorossi incrociarono in quella occasione il Manchester United con una doppia sconfitta (0-2 all'Olimpico e 0-1 a Old Trafford). I Red Devils diventarono un incubo per lui: un anno prima, infatti, sempre ai Quarti di Champions, era arrivato lo storico 7-1 in Inghilterra, un ko che resta negli annali e con cui lo United seppe ribaltare la sconfitta di Roma (2-1).

Per Spalletti sono solo due e consecutive le partecipazioni ai Quarti. Prima e dopo il toscano non è mai più riuscito a eguagliarsi o superarsi: con la Roma si fermerà agli ottavi di finale contro il Real Madrid nella stagione 15/16, un anno prima stesso esito sulla panchina dello Zenit, con un rendimento europeo mai all'altezza di quanto fatto in campionato. Nei due anni all'Inter, i nerazzurri non avevano invece mai passato la fase a gironi.