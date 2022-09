Champions, il Liverpool avverte: «Tifosi, a Napoli non da soli»

«Nell'interesse dell'incolumità personale si consiglia vivamente ai tifosi di non recarsi allo stadio da soli. Apprezziamo il fatto che i fan vogliano fare di questo viaggio un'occasione, invitiamo comunque i tifosi a non girare per la città da soli e a non indossare i colori del club durante la loro permanenza a Napoli»: il Liverpool sul proprio sito ufficiale dà informazioni ai tifosi dei reds per la partita di Champions di mercoledì contro il Napoli. Consigli del club inglese sulla sicurezza per garantire che i fan si sentano il più al sicuro possibile quando viaggiano per sostenere la squadra e la prima trasferta europea sarà mercoledì al Maradona.



Il punto d'incontro per i tifosi del Liverpool (2700 i biglietti in vendita a loro disposizione) è fissato mercoledì alle 16 al terminal della stazione Marittima di Napoli e dà li verranno accompagnati con i bus al Maradona. Tifosi inglesi che verranno scortati al loro ingresso allo stadio e all'uscita dopo la partita: piano sicurezza predisposto dalla Questura per prevenire contatti tra le due tifoserie. Servizio d'ordine all'interno e all'esterno del Maradona, saranno vigilate le vie d'accesso intorno allo stadio, controlli che verranno effettuati anche attraverso le telecamere dell'impianto di Fuorigrotta. Controlli in città che partiranno già da domani, il giorno precedente il match, quando a Napoli cominceranno ad arrivare i primi tifosi dei reds e che proseguiranno dalla mattinata di mercoledì fino all'inizio alle ore 21 del match al Maradona.





E a Napoli intanto cresce l'attesa per la partitissima contro il Liverpool, squadra vice campione d'Europa battuta l'edizione scorsa in finale dal Real Madrid. La previsione è che saranno oltre 40mila i tifosi mercoledì sera al Maradona, è partita subito forte la vendita on line con lunghe file virtuali (ieri pomeriggio erano rimasti disponibili pochi biglietti delle due curve inferiori). Prevendita che è proseguita presso i punti vendita autorizzati: la sfida contro i reds già di per sè ha un fascino particolare e l'entusiasmo è cresciuto ancora di più in città dopo la grande vittoria del Napoli in rimonta sulla Lazio.



Sarà la terza sfida di Champions del Liverpool a Napoli, i due precedenti il 3 ottobre 2018 e il 19 settembre 2019, due partite con un bel colpo d'occhio allo stadio (in tutte e due le occasioni gli spettatori erano intorno ai 40mila) e due grandi vittorie degli azzurri (la prima per 1-0 con gol di Insigne e la seconda 2-0 con reti di Mertens e Llorente). Di quell'ultima sfida sono in sei gli azzurri rimasti e ora protagonisti con gli azzurri di Spalletti: Meret, Di Lorenzo, Mario Rui e Lozano che erano in campo da titolari e Zielinski e Elmas che entrarono nella ripresa.



E da oggi comincerà la vendita per i tifosi del Napoli per la trasferta di Champions a Glasgow contro i Rangers in programma martedì 13 settembre alle 20 (ora locale): da oggi alle 15 fino a venerdì 8 alle 15 sarà disponibile la prenotazione di un voucher (per le prime 48 ore la vendita sarà riservata agli abbonati della stagione 2022-23). Il prezzo del biglietto sarà 69 euro. Il club azzurro, d'intesa con la Questura di Napoli, ha inoltre realizzato l'opportunità di adottare un'ulteriore modalità di distribuzione dei tagliandi, attraverso l'intervento di primario tour operator, che metterà a disposizione dei tifosi la possibilità di acquistare esclusivamente un pacchetto di viaggio, che comprende biglietto aereo su volo charter, i trasferimenti in autobus dall'aeroporto allo stadio e viceversa, e il biglietto della partita.