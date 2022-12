Peccato. Peccato per quei due cartellini gialli e per l'espulsione in due minuti, nel pieno recupero di Marocco-Portogallo. Marocchino nato nelle Marche, il 24nne Walid Cheddira non potrà partecipare alla storica semifinale contro la Francia perché squalificato. Tiferà in tribuna, sognando di poter arrivare con i suoi compagni alla finale mondiale di domenica 18. Quando è partito da Bari, lasciando in dote all'altra squadra della famiglia De Laurentiis il titolo di capocannoniere della serie B (9 reti, quante Osimhen nel Napoli), pensava che il suo viaggio in Qatar non si prolungasse così tanto. E invece è ancora qui, a far felici i marocchini di tutto il mondo.

Cheddira è stato il protagonista della squadra pugliese in questo avvio di stagione. Tra campionato e Coppa Italia ha messo a segno 14 reti nelle prime 15 partite. Media impressionante, mai così alta nella sua carriera, cominciata tra i dilettanti di Loreto e Sangiustese. Nella scorsa estate Luigi De Laurentiis, presidente del Bari e figlio del patron azzurro, aveva dato il via libera per il riscatto del suo cartellino dal Parma per 380mila euro. Un vero affare, anche perché per il marocchino di Loreto potrebbero aprirsi nelle prossime ore, dopo questo magico Mondiale, le porte della serie A.

Non a Napoli, però, perché da quando vi è la doppia proprietà - estate 2018 - i De Laurentiis non hanno preso per il Napoli calciatori del Bari. Cheddira è nel mirino della Lazio, che è da tempo alle prese con i problemi fisici di Ciro Immobile. Una eventualità che stuzzica il procuratore dell'attaccante, Bruno Di Napoli, e che sarà valutata con attenzione dal ds del Bari, il napoletano Ciro Polito. Il club pugliese non vorrebbe rinunciare a questo pezzo da novanta perché ci sono i playoff da conquistare. Intanto, i De Laurentiis fanno il tifo per lui, dopo aver visto lasciare il Qatar tutti i cinque azzurri.