LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

C'è il Napoli di Aurelio De Laurentiis, ma anche l'Everton di, soprattutto ci sono le attenzioni del, la squadra che al Sassuolo l'aveva venduto due anni fa e che ora pensa seriamente di riportarlo indietro. Questo quanto riportato dal Daily Mirror, che conferma gli interessi azzurri per l'esternoma anche la volontà dei Blues di riportarlo a Londra a fine stagione.L'accordo con il Sassuolo , infatti, prevede un diritto di recompra per il club inglese che verserebbe una cifra vicina ai 13 milioni di sterline per riprendersi il calciatore che tanto bene sta facendo in Serie A. Secondo i media inglesi, l'esterno sarebbe prontissimo a dire di sì ale a tornare a Stamford Bridge per giocarsi stavolta tutte le carte a disposizione.