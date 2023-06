Chi sarà il nuovo allenatore del Napoli? De Laurentiis frena: «Ci sono 20 candidature sul mio tavolo»

«Adesso comincia la corrida» dice Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli che si è collegato questa mattina con i canali Rai dallo stadio Maradona, ieri sera teatro di una grande festa in diretta in chiaro dopo la celebrazione della coppa dello scudetto. «Io capisco che bisogna riempire i titoli, che tutti debbano campare, però qui ci vuole un pochino di professionalità, di serietà e la capacità di attendere».

Il numero uno degli azzurri ha subito parlato della questione allenatore: «Voi vorreste che la festa continuasse sempre con grandi titoloni. Io vi capisco, anche nel cinema con i trailer facevamo cose che potevano stupire. Ma non sono ancora in grado di stupirvi adesso: abbiamo tutto il mese di giugno davanti» ha continuato Adl. «Sul mio tavolo ci sono almeno venti candidature da tutta Europa: sono aumentate. Ieri durante la festa io riflettevo, prendevo appunti, segnavo, scrivevo, ho fatto l'allenatore di me stesso».