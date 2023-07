Chiaia, Valentina De Laurentiis inaugura lo store con le nuove divise del Napoli

Serata di prime volte in via Calabritto, dove il Napoli inaugura il suo primo concept store ufficiale del quartiere azzurro.

A tagliare il nastro del negozio ci pensa Valentina De Laurentiis, accompagnata dal compagno e neo dirigente azzurro Antonio Sinicropi.

400 i tifosi presenti all’inaugurazione.

Il velo sullo store è stato tolto alle 19.26 in punto, in omaggio all’anno di nascita del club.

Per due giorni, lo store venderà in esclusiva le nuove divise della squadra di Garcia, prima che la vendita venga estesa anche agli altri punti presenti in città.