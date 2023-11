L'aria di derby gli piace. È il Cholito Simeone a sbloccare la gara del Bernabeu. Lo fa con una zampata da rapace d'area di rigore quando il Real Madrid è ancora con la testa negli spogliatoi. Il Cholito si fa trovare al posto giusto e al momento giusto: ovvero quando Di Lorenzo rimette in mezzo un pallone spedito nel cuore dell'area spagnola dal destro di Kvara. Il Cholito è il più lesto di tutti e la butta dentro quel tanto che basta per far attivare l'impulso della gol line techonology dell'arbitro francese Letexier.

APPROFONDIMENTI Real Madrid-Napoli 4-2: a testa alta dal Bernabeu Meret e Natan che disastro, la grinta di Cholito e Di Lorenzo L'analisi ignorante: ci accontentiamo del coraggio

Alla vigilia si era parlato di un ballottaggio, poi di una possibile staffetta, ma l'unica cosa certa era quella del sorpasso di Simeone su Raspadori nelle gerarchie di Mazzarri per il ruolo di centravanti, anzi di alterego di Osimhen. E infatti è l'argentino a conquistare una maglia da titolare per la supersfida di Champions. Non una partita banale per il figlio d'arte, visto che papà Diego - il Cholo - è l'anima dell'altra parte di Madrid: quella dell'Atletico. In mattinata i due si sono incontrati, perché il Cholo è andato a far visita al Napoli e a Giovanni. Non deve dirgli nulla dal punto di vista tattico perché per quello ci pensa Mazzarri, ma di sicuro un paio di paroline sull'atmosfera del Bernabeu se le sarà lasciate scappare. Quello tra il Real e l'Atletico, infatti, non è solo un derby di campo, ma anche di filosofie di gioco e mentalità. E Giovanni è ribattezzato il Cholito non solo perché figlio dì. Da papà Diego ha ereditato esattamente la stessa grinta, la stessa voglia di lottare su ogni pallone. E infatti al di là del gol del momentaneo vantaggio, Simeone si sbatte come un ossesso anche nella propria metà campo per dare una mano a tutti. Corre, si sbraccia, lotta su ogni pallone e quando può lo va a borseggiare agli avversari. È indiavolato. E soprattutto non vuole sprecare l'occasione d'oro che Mazzarri gli ha concesso. Detto, fatto. Al primo vero pallone giocabile fa gol. Difficile desiderare di più se di mestiere fai l'attaccante. È lui il catalizzatore del gioco offensivo del Napoli e con i suoi movimenti prova a mandare in tilt il sistema difensivo del Real. «Abbiamo abbassato la guardia e dopo il 3-2 ci siamo fatti prendere lo spazio», ha detto il Cholito dopo la gara. «Sono contento dei ragazzi perché il gruppo è forte e ha fatto una grande partita al di là degli ultimi minuti e non era facile contro una squadra come il Real: ci abbiamo provato e continueremo a farlo». Poi un occhio alla prestazione personale e a quella di squadra. «Fa piacere per il gol in questo stadio che per me è davvero speciale: sono partito titolare qui dove ho visto la mia prima partita di Champions. Ma per quanto l'atteggiamento sia stato giusto ci dispiace per la sconfitta. Noi vogliamo sempre vincere e proveremo a migliorare capendo cosa abbiamo sbagliato per ripartire bene contro l'Inter domenica».

Nell'intervallo Simeone lascia il posto a Osimhen, ma a prendersi la copertina ci pensa André Frank Anguissa che con un tiro potentissimo infila il portiere del Real Madrid. Il modo migliore per Zambo per dimenticare l'errore in marcatura su Brahim Diaz in occasione del pareggio spagnolo nel primo tempo. Il camerunense, però, non si è abbattuto dimostrando una grande capacità di letture offensive e difensive. «Sapevamo che contro il Real Madrid non si potevano fare errori. L'abbiamo pagata subito. Ma è il calcio. Dobbiamo continuare a lavorare così, tutti insieme, perché abbiamo creato qualcosa di buono», ha detto Anguissa. «Abbiamo dato tutto in campo ma se hai un'occasione contro il Real devi fare gol e noi non ci siamo riusciti. Siamo venuti a Madrid per vincere contro una grande squadra. Non ci siamo riusciti e adesso dovremo dare tutti col Braga. Possiamo prenderci la qualificazione, ma prima pensiamo a Inter e Juventus. Poi ci servirà una vittoria per passare il turno. Con Mazzarri c'è una squadra che gioca insieme, siamo tutti per uno. L'allenatore sta provando a darci tutto quello che ha, in campo si nota».