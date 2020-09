LEGGI ANCHE

In Portogallo ne sono certi: albasterà un weekend, poi chiuderà il colpo. Il club inglese, secondo quanto riportato da A Bola, sarebbe ad un passo dal difensore delper cui c'è stata un'accelerata improvvisa negli ultimi giorni. Accordo fatto col club per 55 milioni più Otamendi e passaggio, quindi, quasi completato.L'arrivo di Ruben Dias a Manchester interesserebbe anche in Napoli in via indiretta: con il difensore portoghese, infatti,completerebbe una difesa già rinforzata con l'ingresso di Ake nelle prime settimane di mercato, abbandonando definitivamente l'ipotesi Kalidou Koulibaly . Senza l'interesse del City, il futuro del centrale senegalese sarebbe molto più vicino al Napoli di quanto si potesse immaginare.