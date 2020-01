LEGGI ANCHE

Una bella notizia per le casse del. Il club di Aurelio De Laurentiis , secondo l'ultimo studio appena pubblicato "Deloitte Football Money League 2020" è riuscito ad inserirsi tra le 20 superpotenze del calcio europeo nella classifica dei ricavi della scorsa stagione. Un dato florido per gli azzurri che entrano in graduatoria al 20° posto, con ricavi generati nella stagione 2018-2019 che ammontano a(+13% sulla stagione 2017-2018).Al primo posto assoluto il, che ha scavalcato gli storici rivali del Real Madrid nella classifica dei ricavi delle società di calcio e con un fatturato di 840 milioni di euro diventa il primo club a superare la soglia degli 800 milioni di euro di ricavi. Seguono sul podio Real Madrid e Manchester United. La Juventus chiude la Top10 con un fatturato di 459,7 milioni di euro. Altre due italiane nella Top20: l'al 14° posto (364,6 milioni di euro) e laal 16° (231 milioni di euro).