Più di tutte le altre in ben tre occasioni, come nessuna squadra della nostra. L'attacco azzurro è stato il migliore dell'ultima decade - come riportato dai dati Opta Italia - e ha superato tutti gli altri delle restanti squadre del nostro campionato. La forza del Napoli davanti alla porta - che fa da contrasto con le difficoltà offensive dell'ultimo anno - ha fatto conoscere la squadra in giro per l'Europa vincendo la classifica delle squadre più prolifiche in Italia in tre occasioni.76 le reti segnate nel 2013 con la guida die il primo Napoli di un ciclo che si sarebbe poi confermato vincente. 73 le reti del 2015 - primato condiviso con la Fiorentina -, ma nessuna condivisione nel 2017, l'anno in cui gli azzurri hanno saputo staccare tutti con decisione: 96 le reti siglate con la gestione die l'esplosione di Dries Mertens goleador. Juve, Roma e Milan le squadre più prolifiche in due occasioni, nel 2019 invece nessuno come l'Atalanta, arrivata a quota 80 gol.