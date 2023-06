La ex moglie di Maradona e Gianinna a Napoli nel giorno dello scudetto

Sette anni al fianco di Maradona a Napoli. Claudia Villafane, l'ex moglie del Capitano, e sua figlia Gianinna sono tornate per vivere l'atmosfera della città nei giorni più belli. A spingerle a fare questo viaggio nei ricordi - sono attese anche al Murale di via Emanuele de Deo, in quell'angolo che è stato ribattezzato Largo Maradona - è stata una dottoressa, Marina Romano, vicinissima alla famiglia, per Diego molto più che un medico durante i suoi sette anni azzurri. Un'attenta e affettuosa consigliera.

Claudia era stata a Fuorigrotta l'ultima volta 18 anni fa, in occasione della partita di addio al calcio di Ciro Ferrara. Più recente la visita di Gianinna, che venne allo stadio nel 2011 per Napoli-Manchester City di Champions: all'epoca era la compagna del Kun Aguero, bomber dei Citiziens, da cui ha avuto un figlio, Benjamin, il nipote più amato da Diego.

Intanto, appena sbarcata a Napoli, Gianinna Maradona ha nuovamente polemizzato con Stefano Ceci proprio mentre l'ex assistente di Diego consegnava i calchi del piede del Pibe a Spalletti e agli azzurri nel centro tecnico di Castel Volturno: «Voglio tenere queste persone lontane dalla mia vita.

Abbiamo un contenzioso legale con Stefano Ceci e continueremo fino alla fine. Non parteciperò ad alcun omaggio o altro in particolare: torno a Napoli dopo tanti anni per prendere un po' dell'amore verso mio padre, quello genuino e disinteressato del napoletano che piange e prega. Il vero amore che è per sempre».