Scudetto Napoli, l'ex portiere azzurro Bandoni: «In bici fino a Verona per festeggiare»

Portiere del Napoli negli anni Sessanta, Claudio Bandoni ha fatto una promessa ai microfoni di Radio Kiss Kiss: «Verrò a Napoli in bici». Lui vive a Verona e nell'ottobre 2019 aveva percorso gli 843 chilometri per lanciare un messaggio di pace, considerando i pessimi rapporti tra le tifoserie di Napoli e Verona. «Adesso questa impresa degli azzurri merita un altro viaggetto», ha scherzato.

Bandoni ha parlato in un collegamento davvero particolare, insieme a José Altafini, che ha fatto i complimenti a Spalletti per la stagione del Napoli e ha sottolineato: «In questo gruppo non ci sono primedonne ed è questa la vera forza della squadra».