Clementino party per i 40 anni con De Laurentiis e Di Lorenzo

Anche un pezzo di Napoli alla festa di Clementino, il rapper napoletano che ha compiuto 40 anni e ha festeggiato in grande in un locale del nolano: tra gli invitati dell'artista anche il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo e il patron azzurro Aurelio De Laurentiis, entrambi corsi al party di compleanno dopo il match amichevole giocato dalla squadra azzurra contro il Lille al Maradona, mercoledì sera. De Laurentiis non ha partecipato, invece, alla cena natalizia dei calciatori tenutasi ieri sera a Posillipo.