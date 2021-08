Club Napoli Città di Sorrento dedicato a Lauro e Torino

Con una mostra dedicata agli oggetti di Diego Armando Maradona, quelli donati dal Pibe alla famiglia Vignati, si inaugura il Club Napoli Città di Sorrento dedicato a un ex presidente del club azzurro e del Sorrento, Achille Lauro, e ad Andrea Torino, che del Comandante fu il braccio destro, guidando la squadra rossonera che cinquant'anni fa conquistò la promozione in serie B.

Giovedì 5 agosto vi sarà il collegamento con Canale 21 durante il programma “Tutti in ritiro”, un appuntamento fisso per i tifosi azzurri che potranno seguire il secondo periodo della preparazione precampionato del Napoli a Castel di Sangro appunto dal 5 al 15 agosto. Dirette dal lunedì al sabato dalle 23 alle 00.30 e la domenica dalle 20.40 alle 22.45. In studio Beppe Bruscolotti, che in occasione dell'inaugurazione del Club Napoli Città di Sorrento parlerà anche della sua esperienza in maglia rossonera.