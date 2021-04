La Coldiretti invita capitan Insigne a «Campagna Amica» a Fuorigrotta

Il capitano del Napoli Lorenzo Insigne visiterà il mercato coperto di Campagna Amica a Fuorigrotta. L'annuncio è stato dato in diretta durante il webinar “Napoli Food Hub i giovani di raccontano: storie di eccellenze agricole” da Salvatore Loffreda, direttore di Coldiretti Napoli e Campania, che ha sottolineato l'interesse del campione azzurro e di altri ospiti per visitare già in aprile la struttura, come il deputato Paolo Siani e padre Salvatore Fratellanza.

«Dal sacerdote - ha detto Loffreda - ho ricevuto la richiesta di poter fare sopralluoghi e organizzare mercatini negli spazi parrocchiali di chiese di Napoli a iniziare dalla chiesa del Vomero Santa Maria della Rotonda».