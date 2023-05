Coldplay pazzi per lo Scudetto del Napoli: «Non vediamo l’ora di suonare a casa dei Campioni»

Nel loro ristorante italiano, i Coldplay scrivono su Twitter: «Penso che il 21 e il 22 giugno ci divertiremo molto, congratulazioni al Napoli. Non veniamo l’ora di venire a suonare a casa dei campioni».

La festa scudetto virale coinvolgente coinvolge anche uno dei gruppi più famosi della scena internazionale.

Wonderful scenes at our local Italian… I think June 21/22 is going to be a lot of fun… congratulations to Napoli… we can’t wait to come and play at the home of the champions. W. X pic.twitter.com/9qYwjGqol4

— Coldplay (@coldplay) May 4, 2023