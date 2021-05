Colombia nel caos, l'azzurro Ospina: «Mi fa male stare lontano»

Rabbia e sangue in Colombia. Il Paese sudamericano vive in queste ore uno sciopero nazionale allargato partito dalle proteste alla riforma fiscale che ha gettato gran parte della popolazione nel caos, con anche diverse vittime. «Stare lontano non mi aiuta, nel vedere quello che sta accadendo nel nostro Paese con tanta incertezza e tristezza» ha scritto sui social David Ospina. Mi fa male vedere questa situazione che state vivendo, vi mando il mio messaggio di appoggio, unione, forza, fede e soprattutto speranza. C'è bisogno di tutti!»