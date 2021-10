Ospina para tutto ma non basta: Colombia solo 0-0 con l'Ecuador

Ancora in campo da titolare e ancora per 90 minuti, David Ospina è imprescindibile per la Colombia ma la nazionale sudamericana non va oltre lo 0-0 contro l'Ecuador collezionando dunque il secondo pareggio a reti bianche di fila in questa sosta per le nazionali. La Colombia resta al quarto posto del maxi girone sudamericano per le qualificazioni al Mondiale, per Ospina anche un simpatico episodio al termine del match: al 99’ Mina troverebbe il gol del vantaggio, il portiere azzurro si fa tutto il campo per festeggiare con i compagni ma l'arbitro annullerà la rete per un tocco di mano beffando tutti.

David Ospina corriendo como un loco para celebrar hace el video más divertido. 🤣 https://t.co/H3jlpah5Tw — Ever (@everpolo29) October 15, 2021

Per il colombiano, il rientro a Napoli nelle prossime ore: sarà l'ultimo azzurro ad aggiungersi al gruppo di Spalletti.