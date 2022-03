La Colombia eliminata dal Mondiale: resta a casa anche Ospina

Non è bastato l'1-0 con cui la Colombia ha battuto nella notte il Venezuela in trasferta, la nazionale di David Ospina non riesce a qualificarsi per il prossimo Mondiale di Qatar 2022. A staccare il pass per l'ultimo turno dei playoff mondiali ci ha pensato il Perù, che anticipa di un solo punto i cafeteros battendo in contemporanea nella notte il Paraguay con un deciso 2-0.

Delusione enorme per il portiere del Napoli così come per tutta la nazionale colombiana, esclusi dai Mondiali anche gli altri italiani Duvan Zapata (assente per infortunio), Muriel e Cuadrado.

Ospina, alla fine, è risultato tra i migliori dell'incontro, ma per il 34enne azzurro potrebbe anche essere stato l'ultimo tentativo per un grande torneo come il Mondiale.

Nella notte italiana, invece, giocherà il Messico di Hirving Lozano: l'esterno è l'ultimo tra gli azzurri a poter conquistare il Mondiale con la sua nazionale.