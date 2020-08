LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un giorno importante pere per i napoletani. Non solo perché stasera al San Paolo contro la Lazio si chiude ufficialmente un campionato importante quanto pieno d'ostacoli, guardando al match che tra una settimana potrebbe anche cambiare la recente storia azzurra in, ma anche per il compleanno del club che oggi festeggia iÈ proprio il 1 agosto del 1926 che il Napoli - come lo intendiamo oggi - ha visto la luce, dalla trasformazione di una diversa realtà sportiva cittadina calcistica come l'Internaples che ha dato vita alla squadra azzurra. In città questa notte sono spuntati gli striscioni di festa degliazzurri della Curva A: «Buon compleanno mia cara maglia» il loro messaggio.