Conte al Napoli, arriva la pizza dedicata al mister con il pomodoro San Marzano

Antonio Conte nuovo allenatore del Napoli accende la fantasia dei tifosi ma anche quella di artigiani e pizzaioli desiderosi di introdurre il mister pugliese nelle tradizioni dell'oleografia partenopea.

E così dopo la statuina di San Gregorio Armeno che lo ritrae con tanto di corno portafortuna, arriva oggi la pizza alla Conte. A tagliare per primi il traguardo sono stati Ciro e Lorenzo, i titolari della pizzeria O'Cerriglio in via san Biagio dei Librai, nel cuore di Spaccanapoli.

La pizza Conte

Mozzarella di bufala, parmigiana di melanzane, stracciata di bufala (omaggio alle origini pugliesi di Conte) e pomodoro San Marzano gli ingredienti della pizza alla Conte. Scelte non a caso, ma frutto di indicazioni ben precise reperite su internet circa i gusti preferiti dal tecnico leccese. «Speriamo di averlo presto in pizzeria - dicono i titolari della pizzeria - e naturalmente che riporti in alto il nostro Napoli»