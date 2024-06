The final countdown. Il conto alla rovescia per la firma di Antonio Conte è terminato. Insomma è fatta. In mezzo i conti di... Conte. Lo staff, il contratto, i diritti d’immagine, gli obiettivi, i bonus, i rinforzi, le cessioni, il ritiro e finanche il primo impegno di coppa Italia agli inizi di agosto. C’è di tutto e di più in queste ore nella testa del nuovo allenatore in pectore del Napoli. E tra poco, pochissimo tempo, andrà cassata anche la locuzione latina “in pectore”. Antonio Conte sarà ufficializzato entro lunedì prossimo alla guida del club azzurro. Forse anche prima. Subito dopo si deciderà la location in cui sarà presentato l’ex Ct della Nazionale italiana. La splendida cornice del Teatro San Carlo resta una delle principali opzioni, ma non è l’unica. Certamente sarà una sede di prestigio per celebrare l’evento. Conte del resto arriva a Napoli da superstar ed ha accettato Napoli come un top club. Un matrimonio perfetto (almeno si spera). Sarà lui il nocchiero che si piazzerà sulla tolda della nave azzurra ed avrà il compito di riportare la squadra nei lidi che più le competono. Un top manager alla corte di Aurelio De Laurentiis. Un tecnico che avrà pieni poteri ed anche l’ingaggio più alto di tutta la rosa del Napoli. Le cifre sono importanti ed è per questo che le parti si sono prese tutto il tempo a disposizione per ragionare su ogni aspetto e smussare ogni angolo durante la trattativa.

Ed alla fine ci sono voluti i canonici sette gironi che si era preso De Laurentiis prima di concedersi una mini vacanza alle Baleari. Conte si lega al Napoli con un accordo triennale da circa 7 milioni all’anno, a cui si aggiungeranno bonus per la qualificazione in Champions League ed anche per l’eventuale vittoria dello scudetto o per la coppa Italia. Insomma, già soltanto con la base fissa, parliamo di numeri faraonici in rapporto agli stipendi riconosciuti in passato dal Napoli di De Laurentiis ai suoi allenatori. A conti fatti l’operazione graverà sulle casse del club per circa 60 milioni di euro lordi: oltre all’ingaggio monstre del tecnico, infatti, bisogna aggiungere anche i quasi 5 milioni in tre anni che andranno allo staff dell’ex allenatore di Juventus ed Inter. Conte porterà con se i suoi pretoriani: il vice Stellini, la new entry Abbruscato come collaboratore tecnico, il preparatore atletico Coratti ed il fratello Gianluca nei panni del match analist. A questi va aggiunto anche Lele Oriali che Conte ha voluto fortemente nello staff del Napoli dopo le felici esperienze in Nazionale ed anche all’Inter. Il campione del mondo di Spagna ‘82 avrà il ruolo di collante tra squadra, tecnico e società: qualcosa di più della figura del team manager, insomma. Questo era l’ultimo grimaldello per aprire finalmente le porte del Napoli a Conte ed al suo staff. Adesso non resta che aspettare il tweet presidenziale. Molto dipenderà dai tempi di De Laurentiis, che dovrebbe concedersi questo week end di “vacanza” prima di rientrare a Roma, e sopratutto dagli incartamenti (tanti, accurati e soppesati pagina per pagina) che son passati al vaglio di un pool di professionisti ed ora attendono soltanto di essere firmati. Una volta partite le pec sarà soltanto questione di mettere nero su bianco.

Il contratto definitivo arriverà sulla scrivania della sede della Filmauro a Roma dove il patron azzurro conta di essere lunedì mattina. Una volta messa la firma in calce sul contratto arriverà anche l’immancabile tweet presidenziale. È chissà che DeLA non possa giocare d’anticipo...