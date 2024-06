Non vola il fango. Ed è già un buon inizio. Ma la frattura resta. Intatta. Non facile da ricomporre. Conte ha fatto quello che doveva fare. E ha detto quello che voleva dire a Mario Giuffredi, il potente agente di Di Lorenzo ovvero che il capitano è al centro del suo progetto e del suo spogliatoio, che conta molto su di lui e che è uno degli intoccabili. Non solo: ha ribadito che farà di tutto per convincerlo a restare e che non andrà da nessuno parte, tantomeno alla Juventus.

Lì, proprio no, ha sottolineato. È stato un fiume in piena, il tecnico leccese: ha confermato che vuole che Di Lorenzo resti il capitano anche del suo Napoli e ha confidato che quando ha accettato la panchina azzurra ha detto al presidente che può anche non prendergli nessuno, basta che restano lui e Kvara. Un lungo incontro, iniziato verso le 15,30 al Parker’s a corso Vittorio Emanuele in quello che è stato il quartier generale del tecnico del Napoli in questi due giorni. Due ore a colloquio con Mario Giuffredi, molto più del manager di Di Lorenzo, in cui l’agente napoletano ha spiegato quello che ha portato a decomporre umore e amori e ha spinto il capitano a chiedergli di andare via. In maniera ferma e decisa. Giuffredi ha spiegato che la frattura con il club c’è ed è grave. «Parlerò con lui, ma se lo conosco non cambia idea», dice Giuffredi. Ora, intanto, la scelta di tutti di lasciare il capitano tranquillo perché c’è l’Europeo che sta per iniziare e lui ci tiene tantissimo alla Nazionale.

Giuffredi ha voluto chiarire al tecnico leccese che Giovanni non è un ribelle, non è un traditore. Piuttosto, si sente colpito alle spalle. Ha fatto l’elenco delle ferite aperte: il silenzio del club dopo le insinuazioni di essersi tirato fuori dalla gara con la Fiorentina, dopo che era stato male una notte intera. E quella scelta di Calzona di sostituirlo all’80’ del match con il Lecce per farlo fischiare: nessuno toglie dalla testa del capitano che sia stato fatto apposta. E che sia stato De Laurentiis a volerlo. Un lungo “cahier de doleance”. E su tutto quell’indifferenza della società che lo ha considerato “cedibile” nonostante per dieci mesi sia stato l’unico a difendere le scelte del club dal resto dello spogliatoio in subbuglio, pieno zeppo di rivoltosi e di calciatori col mal di pancia. Ecco, si è sentito “scaricato”. Una sensazione che Di Lorenzo ha anche spiegato a Conte che pochi giorni fa lo ha contattato quando era ancora a Coverciano. Ed è questo sentirsi non speciale, uguale agli altri, ha spinto Di Lorenzo a rompere. «Vuole andare via, c’è poco da fare», ha ripetuto più volte nelle due ore di faccia a faccia. Però, qualche spiraglio c’è, ma meglio far passare qualche giorno. Intanto, è chiaro: c’è la Juventus che lo tenta. E nessuno fa nulla per nasconderlo. Giuffredi ha accettato l’invito di Conte e Manna e ha voluto spiegare perché si è arrivati a questa clamorosa rottura, a questa voglia di addio da parte di Di Lorenzo. Non è un caso che a questo vertice non ha preso parte Aurelio De Laurentiis: è rimasto lì nell’hotel fino a pochi minuti prima l’arrivo di Giuffredi. Tra i due è calato un gelo piuttosto imbarazzante e sorprendente. Giuffredi ha preso parte al breafing in cui venne sancita la fiducia a Rudi Garcia e il patron ha partecipato, in prima fila, alla presentazione del suo libro autobiografico. Ecco, dimenticate quel clima. Ora c’è burrasca. E quindi, non stupisce che appena si è fatto l’ora dell’appuntamento tra il procuratore e Conte, il patron sia salito sul Van assieme all’ad Chiavelli e se ne è andato via. Impossibile far finta di nulla.

Conte ha lasciato intendere che ora certe responsabilità saranno solo le sue, che da adesso in poi il vero patriarca del gruppo, il capofamiglia sarà lui. Come quando c’era Spalletti. Vuole che sia “il capitano” del Napoli della ricostruzione. E lì vicino c’era anche il ds Giovanni Manna: poche settimana qui, ma ha già preso ogni cosa in mano. Anche Manna ha fatto il suo: ci sono stati dei malintesi, mai il Napoli ha pensato di cedere il suo capitano. Lo ha spiegato. Ma la sensazione è che sia ora complicato far cambiare idea al capitano: l’offerta ce l’ha ed è quella della Juventus. E sicuro, dicono nell’entourage di Di Lorenzo, malintesi non ce ne sono stati, perché il Napoli ha anche fissato il prezzo dell’addio: 30 milioni. Ecco, è stata l’ultima goccia. Da qui la decisione. E Giuffredi è stato solo il portavoce di questo malessere che Di Lorenzo gli ha ribadito anche subito dopo, quando il manager ha fatto il resoconto dell’incontro al capitano che è nel ritiro tedesco dell’Italia a Iserlohn. Conte lascia Napoli attorno alle ore 19. Una full immersion nel mondo del club lunga 36 ore: il tecnico ha sempre avuto al suo fianco Lele Oriali e il fratello Gianluca. E ha espresso un giudizio positivo anche sulle strutture di Castel Volturno che ha visitato, a lungo, lunedì. Non ha dato particolari indicazioni su correttivi da apportare o variazione speciali su quello che già c’è