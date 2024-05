Il contratto di Conte sta facendo su e giù tra gli uffici legali del Napoli e dell’ex tecnico juventino. La fumata non è ancora bianca, però. Ci vogliono ancora un po’ di giorni. A meno di sorprese. Ma nel frattempo anche la bozza dei contratti per lo staff sono già pronti e sono stati inviati agli avvocati e ai consulenti a cui si affida Antonio Conte: segnale che un altro passo in avanti è stato fatto. In uno c’è l’indicazione di Christian Stellini come vice. Il fratello Gianluca è indicato come match analyst di fiducia mentre il volto nuovo è Elvis Abbruscato, ex attaccante Lecce che è uno dei collaboratori tecnici.

APPROFONDIMENTI Conte porta quattro elementi nel suo staff Napoli nuovo allenatore: Antonio Conte e le missioni impossibili Conte al Napoli, il contratto è pronto

Tutto fermo sul fronte dei preparatori atletici. Ma è chiaro che la trattativa va avanti a gonfie vele tra De Laurentiis e Antonio Conte: da Ibiza, il patron continua i vertici per riuscire a trovare un compromesso tra le richieste del tecnico pugliese e il Napoli. Non semplice, ma neppure una missione impossibile: i diritti di immagine non sembrano un ostacolo insormontabile anche perché non ci sono molti sponsor personali per Conte. Il punto sono le clausole di rescissione che i legali dell’ex ct vorrebbero senza penali. Ovvero: se entro il 30 marzo di ogni anno, Conte decidesse - per un motivo o un altro - di andar via, risolvendo in anticipo il contratto, vorrebbe essere libero di farlo. Senza dover pagare sanzioni. Il caso Spalletti ha lasciato tracce e Conte vuole evitare di sentirsi legato con una catena al Napoli, nel caso in cui le cose non andassero come spera: è pronto a firmare un triennale da circa 20 milioni lordi (compresi bonus, prebende vari, premi e così via) ma a patto di avere carta bianca per rescindere in anticipo senza clausole milionarie. 60 milioni circa nei costi di previsione. Il Napoli non ha mai fatto queste concessioni: ma questo è un contratto che non ha precedenti nella storia del club azzurro.

In ansia

De Laurentiis ha proposto di far firmare un contratto in cui sia lui, in modo unilaterale, a poter esercitare l’opzione di rinnovo ogni primavera. Come con Sarri, Gattuso e Spalletti. Ma Conte non ci sta: vero che ha una voglia matta di tornare su una panchina, vero che non vede l’ora di poter gestire il maxi-budget da 230 milioni che il Napoli gli mette tra le mani, ma vuole un contratto in cui si senta blindato alla sua maniera. E non in balia dei capricci del padrone del Napoli. Lo staff, al momento, costerebbe qualcosa come 1,5 milioni di euro, molto più di quello di Calzona e Mazzarri messi insieme. Senza dimenticare che fino a ora il discorso del suo storico braccio destro, Lele Oriali, è stato affrontato ma non ancora in modo centrale. Il mondo di Conte ha preso informazioni soprattutto sull’aspetto delle strutture del club azzurro: ne è uscita fuori una immagine devastante. Ma a Castel Volturno hanno già lavorato molti big del calcio italiano, dunque pure Conte potrà adattarsi.

La tentazione

Manna, il direttore sportivo che tesse la tela, ha anche parlato di un Conte che dovrà fare da consulente a De Laurentiis per il nuovo centro sportivo: un ulteriore argomento per spingerlo ad accettare. De Laurentiis ha prenotato un posto sul volo di ritorno da Ibiza in partenza venerdì. Ma dalla Baleari continua la sua trattativa con Manna che continua a inviare segnali rasserenanti. Non sufficienti, però, per cantar vittoria. De Laurentiis è il primo a sapere che il suo allenatore preferito deve essere pienamente convinto anche sotto l’aspetto legale.

Le alternative

Impossibile credere che il numero uno del club azzurro stia giocando questa partita senza alternative. È pur vero, però, che per lui, la carta-Conte è la più gradita. In assoluto. Da tempo. Fin da ottobre. Da qui la scelta di puntare il tutto per tutto su questo tavolo senza pericolose distrazioni. Ciononostante vanno tenuti in considerazione quegli allenatori che nelle ultime settimane sono entrati a più riprese nelle primarie napoletane. Vincenzo Italiano, che stasera si gioca la Conference ad Atene contro l’Olimpiacos, piace da almeno un anno, ma non è facile vederlo in azzurro dopo averlo sedotto e abbandonato anche questa primavera. Perciò non va mai dimenticato Pioli, da tempo in parola con Chiavelli, il potente ad del Napoli, ma ovviamente senza impegni scritti con gli azzurri. Dietro il sipario i bene informati assicurano che i vertici con i legali di Conte sono continui. Ecco perché le trame affiorano a dispetto delle ritrosie di facciata di De Laurentiis («ci vogliono almeno dieci giorni»). Insomma, la trattativa è no stop per Conte. Che certo non farà salti di gioia nel sapere che anche Kvara lascia intendere di voler andare via. Rischia davvero di arrivare in un deserto.