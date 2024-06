Conte al Napoli, il commento di Spalletti: «Sono contento, voglio rivederli vincenti»

Antonio Conte nuovo allenatore del Napoli. La notizia del giorno per il calcio italiano viene commentata anche da Luciano Spalletti, ct della nazionale e ex allenatore del club di Aurelio De Laurentiis.

«Conte al Napoli? Non devo commentare niente, io ho deciso di fare questa scelta, mi fa piacere che prendano allenatori di un certo livello e di un certo valore, è segno che abbiamo lavorato per andare a prendere persone top.

Mi farebbe piacere, io, faccio già molte cose da scugnizzo, state attenti» le parole dell'ex allenatore napoletano.

Poi il commento su Giovanni Di Lorenzo, capitano anche del suo Napoli dello scudetto: «Di Lorenzo ha fatto una buona partita, alcune chiusure di quelle fulminanti. Non c'è stata grandissima qualità nei ributti ma fa parte del contesto della partita. Il suo futuro a Napoli? Non ne abbiamo parlato, lui ha età e maturità, è stato lì più anni di me e può valutare quello che è più corretto per lui, per la sua famiglia e per la sua carriera».