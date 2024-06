Può davvero bastare una firma su un contratto per spazzare via la rabbia, la delusione, il rammarico per una stagione così deludente dopo un’annata trionfante e storica, per di più culminata con l’esclusione dalle coppe europee? Assolutamente sì, se quella firma appartiene ad Antonio Conte e quel contratto è il documento che lo legherà al Napoli per i prossimi tre anni.

Come un colpo di spugna magico, l’arrivo del tecnico pugliese sulla panchina azzurra non solo ha fatto dimenticare l’annus horribilis da poco concluso, ma ha anche incendiato gli animi spenti dei tifosi come una fiammella caduta in un lago di benzina. E se la “Contemania” è scoppiata nel giro di qualche ora in città, tra pizze dedicate, pastori sul presepe e striscioni vari, lo stesso è successo sui social, con i tifosi che si sono scatenati per trovare il modo più fantasioso per manifestare la propria eccitazione.

A qualcuno dall’occhio più attento non è sfuggito un dettaglio: è il 4 giugno e Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte si fanno fotografare assieme in sede Filmauro. Alle spalle dei due si intravede un santino di Padre Pio: c’è chi già grida al miracolo e, come al solito, fede e scaramanzia si intrecciano con la speranza.

Per altri l’Antonio Conte Day non è mai terminato: «Io sono ancora fermo a quest’istante», scrive su X un tifoso azzurro commentando lo scatto della firma sul contratto. «Antonio Conte logora chi non ce l’ha: falli impazzire, comandante!», esulta un altro. C’è chi ha imparato a memoria le sue prime parole da tecnico azzurro sui canali social del club, e c’è chi si abbandona anche a commenti di natura estetica: «Lo posso dire? Antonio Conte è proprio bello, è oggettivamente un bell’uomo».

Non pensavo di poter vivere una cosa simile pic.twitter.com/c7ZqDKeGHk — Crab 🦀 (@crab2punto0) June 5, 2024

Insomma, l’allenatore con la più alta percentuale di vittorie della storia della Serie A ha già fatto impazzire l’ambiente azzurro, che meritava questo ed altro dopo le cocenti delusioni recenti. Ora si aspetta di veder lavorare il mister sul campo, sperando che il calciomercato continui ad alimentare la passione del pubblico napoletano.

ANTONIO CONTE È A NAPOLI pic.twitter.com/5g5dXSyCNo — I Gigi 78 I (@Vicidominus) June 3, 2024

- senza lavoro

- senza una donna che mi ami

- senza un euro

- vivo in una tenda della Decathlon



Ma Antonio Conte è ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli



pic.twitter.com/23xZaozo3W — SIR LUKE CONTIANO (@SirLuke_7) June 5, 2024

SENZA DI TE

NON ANDREMO LONTANO



ANTONIO CONTE



NOSTRO C A P I T A N O! pic.twitter.com/UQRiCSk2GD — DomPepe Dictator Perpetuus (@DomPepeContiano) May 31, 2024

05/06/2024



É ANTONIO CONTE DAY pic.twitter.com/ByIS5De6Zs — DomPepe Dictator Perpetuus (@DomPepeContiano) June 4, 2024

Antonio Conte ufficiale al Napoli pic.twitter.com/7geI6PISaI — I Gigi 78 I (@Vicidominus) May 31, 2024

Mi sveglio e scopro che Antonio Conte è appena atterrato a Napoli pic.twitter.com/QG30PRJsSB — SSConte (@pasquale_caos) June 3, 2024