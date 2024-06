Conte al Napoli, Sinatti verso l'addio: il nuovo preparatore atletico sarà Coratti

Antonio Conte, in Italia non avrà eguali. Aurelio De Laurentiis ha deciso di volersi consegnare nelle mani del leccese, di volersi fidare di lui a occhi chiusi, di volergli concedere la possibilità di lavorare secondo i suoi principi. E dovrà metterlo nelle condizioni tecniche di poterlo fare. E non può essere che così: se il presidente del Napoli ingaggia un manager del calibro di Conte, se per portarlo a casa mette sul tavolo dieci milioni di euro a stagione per tre anni, fa una scelta totale. Una scelta di calcio e di vita.

Il Napoli, dunque, ora ha un allenatore che (sportivamente) fa ombra al club stesso. E deve essere pronto a vivere e convivere al suo fianco. Lui non vede l’ora di iniziare. «Il Napoli è una piazza di importanza globale. Sono felice ed emozionato all’idea di sedermi sulla panchina azzurra. Posso promettere certamente una cosa: farò il massimo per la crescita della squadra e della società. Il mio impegno, insieme a quello del mio staff, sarà totale». Le prime parole sono molto “low profile”: si è affrettato a far spiegare che non ci sono clausole in uscita nel suo contratto, perché lui vuole restare tre anni, aprire un ciclo.

Parlando dello staff che affiancherà Antonio Conte in panchina, il vice allenatore sarà Stellini, il vero braccio destro il fratello Gianluca, Abbruscato sarà assistente. Il ministro degli esteri designato è un pezzo di storia come Lele Oriali. Però, tra le notizie più rilevanti, sicuramente c'è la mancata conferma di Sinatti che verrà sostituito da Coratti come preparatore atletico. Napoli per Conte è nei racconti del vecchio amico, il professor Gian Piero Ventrone: l’ultima volta in città è stato per i funerali dello storico suo preparatore. Nelle prossime ore si capirà se lo staff medico guidato dal dottor Canonico resterà ancora.