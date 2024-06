Prima pizza da allenatore del Napoli per Antonio Conte. Una provola e pepe “contemporanea” gustata a Torino, dove il nuovo tecnico azzurro vive, presso il locale del pizzaiolo napoletano Vincenzo Capuano in via Andrea Doria. Conte ha mandato un videomessaggio a Capuano dandogli appuntamento nella sua nuova città con un sentito “Forza Napoli”. E poi ha mangiato la pizza tagliandola con le forbici, come si usa nei locali di Vincenzo.